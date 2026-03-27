В США провели предполагаемое испытание гиперзвуковой ракеты, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Испытание неопознанной ракеты - вероятно, гиперзвуковой, - состоялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает местный портал Florida Today.
Как сообщается, ракета была запущена в четверг в сторону Атлантического океана. На опубликованной фотографии виден тонкий белый инверсионный след, оставленный ракетой на фоне голубого неба.
Никаких публичных заявлений по поводу запуска, произошедшего примерно в 12.30 (19.30 мск), не поступало.
Другое местное издание Orlando Sentinel пишет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности опубликовали предупреждения о зонах запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, что использовались при предыдущих испытаниях гиперзвуковых ракет, запускаемых с мыса Канаверал.
Последнее такое испытание произошло в апреле 2025 года, когда на мысе Канаверал была запущена дальнобойная гиперзвуковая ракета Dark Eagle.
Как отмечает издание, армия официально присвоила дальнобойному гиперзвуковому оружию (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) название Dark Eagle только несколько дней назад.