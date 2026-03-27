В США провели предполагаемое испытание гиперзвуковой ракеты, пишут СМИ

Испытание гиперзвуковой ракеты с базы космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, США

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Испытание неопознанной ракеты - вероятно, гиперзвуковой, - состоялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает местный портал Испытание неопознанной ракеты - вероятно, гиперзвуковой, - состоялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает местный портал Florida Today

Как сообщается, ракета была запущена в четверг в сторону Атлантического океана . На опубликованной фотографии виден тонкий белый инверсионный след, оставленный ракетой на фоне голубого неба.

Никаких публичных заявлений по поводу запуска, произошедшего примерно в 12.30 (19.30 мск), не поступало.

Другое местное издание Orlando Sentinel пишет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности опубликовали предупреждения о зонах запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, что использовались при предыдущих испытаниях гиперзвуковых ракет, запускаемых с мыса Канаверал

Последнее такое испытание произошло в апреле 2025 года, когда на мысе Канаверал была запущена дальнобойная гиперзвуковая ракета Dark Eagle.