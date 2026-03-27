Почти треть россиян ищут работу в обеденное время, показал опрос
2026-03-27T09:06:00+03:00
Опрос: почти треть россиян ищут работу в обеденное время
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти треть россиян ищут новую работу в обеденное время, на период с 11.00 до 15.00 приходится 29% всех откликов, следует из данных опроса hh.ru, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Самым популярным временным отрезком оказался период обеденного перерыва: треть (29%) откликов россиян на вакансии поступают с 11.00 до 15.00 по Москве", - говорится в исследовании.
Уточняется, что пик интереса к поиску работы приходится на начало недели. В понедельник совершается 19% откликов, во вторник - 18%, в среду - 17%, к субботе показатель снижается до 8%.
В воскресенье активность снова растет: на вечер и ночь приходится 36% откликов за день - это самый высокий показатель среди всех дней недели.
Согласно данным опроса, с начала 2026 года пользователи платформы откликнулись на вакансии более 163 миллионов раз. Наиболее активными оказались менеджеры по продажам (свыше 15 миллионов откликов), программисты (более 14 миллионов) и административный персонал (около 7,5 миллиона).