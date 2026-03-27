06:03 27.03.2026 (обновлено: 09:09 27.03.2026)
Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной
Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной
Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Работодателю за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день грозит административная ответственность, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Он подчеркнул, что привлечение сотрудника к работе в выходной и праздничный день в общем порядке производится только при его согласии.
«
"За незаконное привлечение сотрудника к работе работодателю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)", - сказал юрист.
Санкции указанной статьи подразумевают предупреждение или штраф до 50 тысяч рублей.
Беременные женщины и несовершеннолетние (за исключением творческих профессий) не могут привлекаться к труду в выходные и праздничные дни, а инвалидов и женщин с детьми до трёх лет можно вызвать на работу только при наличии письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний, заключил Курбаков.
 
