Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ - РИА Новости, 27.03.2026
02:52 27.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ
Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ - РИА Новости, 27.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ
Россияне могут официально устроиться сразу на две работы и более, если это оформлено как совместительство и не нарушает график основной занятости, сообщила РИА... РИА Новости, 27.03.2026
россия, татьяна подольская, общество
Россия, Татьяна Подольская, Общество
Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ

РИА Новости: Россияне могут официально устроиться сразу на две и более работ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне могут официально устроиться сразу на две работы и более, если это оформлено как совместительство и не нарушает график основной занятости, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства. При этом основное место работы остается приоритетным, а графики не должны пересекаться", - сказала Подольская.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
Эксперт уточнила, что трудовая книжка ведется только по основному месту работы. По совместительству учет осуществляется отдельно, а запись в трудовую вносится только по желанию сотрудника.
Совместительство может быть как внутренним - у одного работодателя, так и внешним - у разных работодателей. При этом условия работы обязательно фиксируются в договоре, добавила эксперт.
"Совместительство запрещено для лиц младше 18 лет, для работников, занятых на вредных и опасных производствах при аналогичных условиях по основному месту работы, а также для водителей и ряда должностей с установленными законодательством ограничениями", - заключила Подольская.
Мужчина делает записи на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Эксперт рассказала, что делать, когда заставляют работать из отпуска
29 октября 2025, 02:23
 
РоссияТатьяна ПодольскаяОбщество
 
 
