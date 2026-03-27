https://ria.ru/20260327/rabota-2083182784.html
Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ
Россияне могут официально устроиться сразу на две работы и более, если это оформлено как совместительство и не нарушает график основной занятости, сообщила РИА... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a101ac7207ee087636c0598968be5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_485dc0bd066010c475e12ce97746394e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне могут официально устроиться сразу на две работы и более, если это оформлено как совместительство и не нарушает график основной занятости, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«
"Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства. При этом основное место работы остается приоритетным, а графики не должны пересекаться", - сказала Подольская.
Эксперт уточнила, что трудовая книжка ведется только по основному месту работы. По совместительству учет осуществляется отдельно, а запись в трудовую вносится только по желанию сотрудника.
Совместительство может быть как внутренним - у одного работодателя, так и внешним - у разных работодателей. При этом условия работы обязательно фиксируются в договоре, добавила эксперт.
«
"Совместительство запрещено для лиц младше 18 лет, для работников, занятых на вредных и опасных производствах при аналогичных условиях по основному месту работы, а также для водителей и ряда должностей с установленными законодательством ограничениями", - заключила Подольская.