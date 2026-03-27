Эксперт рассказала, можно ли устроиться на несколько работ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россияне могут официально устроиться сразу на две работы и более, если это оформлено как совместительство и не нарушает график основной занятости, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

« "Работа одновременно на двух и более местах официально допускается и регулируется Трудовым кодексом РФ в форме совместительства. При этом основное место работы остается приоритетным, а графики не должны пересекаться", - сказала Подольская.

Эксперт уточнила, что трудовая книжка ведется только по основному месту работы. По совместительству учет осуществляется отдельно, а запись в трудовую вносится только по желанию сотрудника.

Совместительство может быть как внутренним - у одного работодателя, так и внешним - у разных работодателей. При этом условия работы обязательно фиксируются в договоре, добавила эксперт.