Средства ПВО сбили 3138 украинских беспилотников за неделю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Средствами ПВО за неделю уничтожены 3138 беспилотников, 47 авиационных бомб, четыре ракеты "Нептун" и три снаряда HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 128363 беспилотников, 652 зенитных ракетных комплекса, 28525 танков и других боевых бронированных машин, 1693 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34113 орудий полевой артиллерии и минометов, 57938 единиц специальной военной автомобильной техники.