Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии - РИА Новости, 27.03.2026
19:27 27.03.2026
Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии
Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии - РИА Новости, 27.03.2026
Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии
Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле вручил главе Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T19:27:00+03:00
2026-03-27T19:27:00+03:00
россия, виктор золотов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Виктор Золотов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле вручил главе Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу вечером приехал в Государственный Кремлевский дворец на концерт, посвященный десятилетию Росгвардии. Торжество приурочено ко Дню войск национальной гвардии, который отмечается в России 27 марта.
Путин назвал Росгвардию надежным звеном в системе безопасности России
Вчера, 19:14
В ходе торжественного вечера Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. Это особый почетный персонифицированный знак различия.
Штандарт представляет собой квадратное полотнище бордового цвета - это ведомственный цвет войск правопорядка. В центре размещено золотое изображение эмблемы Росгвардии, а по углам и краям расположены ленты цветов государственного флага России. На древке штандарта укреплена металлическая скоба - обоймица - золотистого цвета, на которой выгравированы фамилия, имя и отчество директора, а также даты его пребывания в должности.
Это не просто ведомственный флаг, а официальный символ, олицетворяющий служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии. Сам штандарт сохраняется за директором постоянно, а скоба с данными предыдущих главнокомандующих остается на древке.
Вручение личного штандарта - это воинский ритуал, который имеет свои исторически сложившиеся традиции и проходит в обстановке особой торжественности. Перед официальным вручением проводится церемония "прибивки", то есть крепления полотнища к древку. В ней принимают участие представители всех категорий личного состава от высшего офицерства до военнослужащих по призыву, а также ветераны ведомства. Первый гвоздь в древко забивает лично директор Росгвардии, затем эту почетную миссию продолжают остальные участники.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Росгвардия должна оперативно реагировать на вызовы, заявил Путин
Вчера, 19:15
 
