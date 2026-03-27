МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле вручил главе Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе торжественного вечера Путин вручил Золотову личный штандарт директора Росгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. Это особый почетный персонифицированный знак различия.

Штандарт представляет собой квадратное полотнище бордового цвета - это ведомственный цвет войск правопорядка. В центре размещено золотое изображение эмблемы Росгвардии, а по углам и краям расположены ленты цветов государственного флага России. На древке штандарта укреплена металлическая скоба - обоймица - золотистого цвета, на которой выгравированы фамилия, имя и отчество директора, а также даты его пребывания в должности.

Это не просто ведомственный флаг, а официальный символ, олицетворяющий служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии. Сам штандарт сохраняется за директором постоянно, а скоба с данными предыдущих главнокомандующих остается на древке.