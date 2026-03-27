Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин назвал спецоперацию праведным боем за мирную и безопасную жизнь детей и внуков.
"Наши товарищи сражаются за Россию, в эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за <...> священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов", — сказал он на торжественном вечере по случаю десятилетия Росгвардии в Кремлевском дворце.
Президент добавил, что сегодня нужны дополнительные усилия по защите энергетической инфраструктуры.
"Под вашей защитой объекты стратегической инфраструктуры, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах — то, что значимо для государственного управления, для развития экономики, стабильного энергоснабжения предприятий, городов, поселков нашей большой страны", — отметил он.
Путин также особо поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников СВО и призвал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от диверсионных и враждебных действий против России.
"А главное — защитить жизнь, здоровье наших людей. Прошу уделить этому самое серьезное внимание", — подчеркнул он.
Президент отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью и назвал ее надежным звеном в системе безопасности.