Путин обсудил с членами Совбеза перспективы отношений с Европой

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и заслушал доклад главы МИД Сергея Лаврова.

Президент отметил, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.

« "Мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений", — отметил он.

Путин подчеркнул, что отношения с Западом испортились не по вине России.

"Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран", — сказал он.