Путин рассказал о важности Росгвардии в системе обеспечения безопасности
Путин рассказал о важности Росгвардии в системе обеспечения безопасности - РИА Новости, 27.03.2026
Путин рассказал о важности Росгвардии в системе обеспечения безопасности
Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих безопасность России, и достойно продолжает дело предшественников, которые громили нацистов в... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T00:04:00+03:00
2026-03-27T00:04:00+03:00
2026-03-27T00:04:00+03:00
россия
Видеообращение Путина в честь Дня войск национальной гвардии
Видеообращение Путина в честь Дня войск национальной гвардии
2026-03-27T00:04
россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Путин рассказал о важности Росгвардии в системе обеспечения безопасности
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих безопасность России, и достойно продолжает дело предшественников, которые громили нацистов в годы Великой Отечественной войны и боролись с международным терроризмом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День войск национальной гвардии поздравил сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии
с профессиональным праздником.
"Росгвардия, созданная 10 лет назад, заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод наших граждан", - заявил Путин
в видеообращении.
Ратный труд и преданное служение Отечеству были почетны и ценились в России
во все времена, подчеркнул президент, - в становление этих благородных патриотических традиций внесли свой вклад и предшественники росгвардейцев. Среди них, отметил Путин, были воины отдельного корпуса внутренней стражи Российской империи
, который был сформирован 210 лет назад.
"Вы достойно продолжаете дело ваших отцов, дедов, прадедов, - тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом. Сегодня вы вписываете новые, свои страницы в славную боевую летопись войск правопорядка", - обратился Путин к бойцам Росгвардии.