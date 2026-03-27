Путин рассказал о важности Росгвардии в системе обеспечения безопасности

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Росгвардия заняла важное место в системе органов, обеспечивающих безопасность России, и достойно продолжает дело предшественников, которые громили нацистов в годы Великой Отечественной войны и боролись с международным терроризмом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Вы достойно продолжаете дело ваших отцов, дедов, прадедов, - тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом. Сегодня вы вписываете новые, свои страницы в славную боевую летопись войск правопорядка", - обратился Путин к бойцам Росгвардии.