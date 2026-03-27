Пушилин рассказал о планах по ж/д сообщению между Донецком и Москвой

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас ключевым (вопросом - ред.) является восстановление полноценного, беспересадочного сообщения между Донецком и Москвой, Донецком и Санкт-Петербургом", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, когда восстановят сообщение между Донецком и другими регионами РФ.
По его словам, сейчас единственным сдерживающим фактором является вопрос обеспечения безопасности.
"Однако есть четкие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону", - подчеркнул глава региона.
В мае 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил РИА Новости, что технически всё готово для запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России, однако пока организовать его невозможно исходя из мер безопасности. В феврале Пушилин рассказал, что пригородное железнодорожное сообщение между ДНР и Ростовской областью планируется запустить сначала от Иловайска до Ростова-на-Дону, а следующим этапом - из Донецка в Ростов. Ранее же Бондаренко анонсировал запуск прямого железнодорожного сообщения между Ростовской областью и ДНР.