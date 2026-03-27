Послу Чехии в Москве заявили протест из-за нападения на Русский дом в Праге

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Послу Чехии выразили протест из-за атаки коктейлями Молотова на Русский дом в Праге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Двадцать седьмого марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
Последствия нападения на Русский дом в Праге
Глава культурного центра Игорь Гиренко рассказал, что злоумышленники целились в окна библиотеки, три из шести бутылок с зажигательной смесью не взорвались. Он считает, что время для преступления выбрано не случайно: в пятницу планировалось заключительное мероприятие Дней русской культуры. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов уточнил, что нападавшие хотели спровоцировать крупный пожар.
Пражская полиция утверждает, что расследует происшествие и разыскивает преступников. Глава МВД Чехии назвал атаку серьезным нарушением норм.