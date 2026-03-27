16:17 27.03.2026 (обновлено: 20:34 27.03.2026)
Послу Чехии в Москве заявили протест из-за нападения на Русский дом в Праге
Послу Чехии выразили протест из-за атаки коктейлями Молотова на Русский дом в Праге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Послу Чехии выразили протест из-за атаки коктейлями Молотова на Русский дом в Праге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Двадцать седьмого марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
© РИА Новости

Последствия нападения на Русский дом в Праге

© РИА Новости
1 из 3
© Фото : Русский дом в Праге

Обстановка у Русского дома в Праге после попытки поджога

© Фото : Русский дом в Праге
2 из 3
© Фото : Русский дом в Праге

Обстановка в библиотеке Русского дома в Праге

© Фото : Русский дом в Праге
3 из 3

Москва потребовала от чешской стороны оперативно провести расследование и наказать виновных, а также обеспечить безопасность объектов российских представительств в Праге, добавила дипломат.
Глава культурного центра Игорь Гиренко рассказал, что злоумышленники целились в окна библиотеки, три из шести бутылок с зажигательной смесью не взорвались. Он считает, что время для преступления выбрано не случайно: в пятницу планировалось заключительное мероприятие Дней русской культуры. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов уточнил, что нападавшие хотели спровоцировать крупный пожар.
Пражская полиция утверждает, что расследует происшествие и разыскивает преступников. Глава МВД Чехии назвал атаку серьезным нарушением норм.
Депутат предположил, кто виновен в нападении на Русский дом в Праге
Вчера, 15:26
 
