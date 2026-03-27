15:01 27.03.2026
Суд вынес заочный приговор журналисту-иноагенту Медведеву*
Суд вынес заочный приговор журналисту-иноагенту Медведеву*
Суд заочно признал виновным политолога и журналиста Сергея Медведева* в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и увеличил ему срок до 11,5 лет, сообщает РИА Новости, 27.03.2026
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Суд заочно признал виновным политолога и журналиста Сергея Медведева* в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и увеличил ему срок до 11,5 лет, сообщает столичная прокуратура.
«

"С учетом позиции прокуратуры по совокупности приговоров иноагент Сергей Медведев* заочно приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы", - говорится в канале ведомства на платформе Max.

Установлено, что Медведев* был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение материалов в интернете без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
Ведомство подчеркнуло, что в 2025 году Медведев* был заочно осужден по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти и по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года с наказанием в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на пять лет.
"Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - добавили в ведомстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
