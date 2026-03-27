Чистая прибыль ВТБ Лизинг в 2025 году превысила 5 млрд рублей

ВТБ Лизинг объявил финансовые результаты по МСФО за 2025 год
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Чистая прибыль ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) по МСФО по итогам 2025 года превысила 5 миллиардов рублей, объем нового бизнеса составил 105,6 миллиарда рублей, сообщила компания.
"В 2025 году ВТБ Лизинг сосредоточился на оптимизации операционных процессов, совершенствовании ремаркетинга и работы с б/у имуществом, а также внедрении программ поддержки клиентов. Это позволило компании сохранить портфель и поддержать платежеспособность клиентов. Один из ключевых результатов этой работы — объем полученных платежей, который превысил 315 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил финансовый директор ВТБ Лизинг Юрий Маленкин, чистая прибыль в 5 миллиардов рублей стала результатом сбалансированной работы в условиях, когда ряд игроков на рынке зафиксировали убытки.
"Приоритетом для нас была не гонка за краткосрочными результатами, а устойчивость портфеля и выполнение обязательств перед клиентами и кредиторами. Мы видим предпосылки для начала восстановления отрасли в 2026 году и готовы постепенно наращивать объем нового бизнеса, оставаясь приверженными консервативному подходу к рискам", приводятся в сообщении слова Маленкина.
В сообщении компании указано, что корпоративно-инвестиционный блок группы ВТБ в целом в 2025 году заработал 401,5 миллиарда рублей.