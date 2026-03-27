Депутат предположил, кто виновен в нападении на Русский дом в Праге

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Нападение на Русский дом в Праге может быть делом рук украинских спецслужб, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Русского дома в Праге, целились в окна библиотеки, сообщил телеканалу RT глава культурного центра Игорь Гиренко. Полиция Праги заявила, что расследует нападение на "Русский дом" и разыскивает преступника. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала варварским актом атаку на Русский дом.
"Активизация украинских спецслужб наблюдается в нескольких странах. Они буквально пытаются влезать в любые мероприятия, которые связаны с деятельностью РФ за рубежом. У них есть возможности проводить террористические акты, которые финансируются ЕС. Украинские спецслужбы плотно работают с коллегами из Великобритании. Я думаю, что (нападение на Русский дом - ред.) в Праге - дело рук украинских спецслужб. Окончательно пресечь подобные истории мы можем после того, как будет объявлена капитуляция и этот террористический режим в Киеве будет снесен", - сказал Чепа в беседе с NEWS.ru.