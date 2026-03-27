Россотрудничество раскрыло детали нападения на Русский дом в Праге

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Нападавшие на Русский дом в Праге в четверг вечером намеревались причинить максимальный ущерб, целились в определенную часть здания, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

"Целенаправленно закидывалось здание нашего центра, чтобы причинить максимальный ущерб. Бросали в центр здания, в район библиотеки, где хранится большое количество горючего материала", - сказал Шевцов.