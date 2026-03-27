Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова
10:06 27.03.2026 (обновлено: 18:18 27.03.2026)
Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова
Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова - РИА Новости, 27.03.2026
Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова
Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Русского дома в Праге, сообщил телеканалу RT глава культурного центра Игорь Гиренко. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T10:06:00+03:00
2026-03-27T18:18:00+03:00
в мире, прага, чехия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Прага, Чехия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова

В Русский дом в Праге бросили бутылки с зажигательной смесью

© Фото : Русский дом в Праге
Обстановка в библиотеке Русского дома в Праге
Обстановка в библиотеке Русского дома в Праге - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Русский дом в Праге
Обстановка в библиотеке Русского дома в Праге
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Русского дома в Праге, сообщил телеканалу RT глава культурного центра Игорь Гиренко.
По его словам, злоумышленники целились в окна библиотеки, три из шести бутылок с зажигательной смесью не взорвались.
Обстановка в здании после попытки поджога

Обстановка у Русского дома в Праге после попытки поджога

Обстановка в здании после попытки поджога

Библиотека Русского дома

Обстановка в библиотеке Русского дома в Праге

Библиотека Русского дома

© Фото : Русский дом в Праге
2 из 3
На месте нападения работают оперативные службы

Экстренные службы у Русского дома в Праге

На месте нападения работают оперативные службы

© Фото : Русский дом в Праге
3 из 3

Обстановка в здании после попытки поджога

© Фото : Русский дом в Праге
1 из 3

Библиотека Русского дома

© Фото : Русский дом в Праге
2 из 3

На месте нападения работают оперативные службы

© Фото : Русский дом в Праге
3 из 3
"Это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался", — отметил Гиренко.

Он считает, что время для преступления выбрано не случайно, так как в пятницу планировалось заключительное мероприятие Дней русской культуры.
"Целить в культуру могут только бесчеловечные твари", — добавил глава центра.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку на Русский дом варварством. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов уточнил, что нападавшие целились в библиотеку, чтобы спровоцировать крупный пожар.
Пражская полиция утверждает, что расследует происшествие и разыскивает злоумышленников.
В миреПрагаЧехияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
