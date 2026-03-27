12:59 27.03.2026
В Госдуме прокомментировали желание США забрать "Северные потоки"
Участие США в реализации "Северных потоков" может быть вопросом обсуждения на переговорах, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям... РИА Новости, 27.03.2026
в мире
сша
россия
алексей чепа
госдума рф
северный поток
В мире, США, Россия, Алексей Чепа, Госдума РФ, Северный поток
Депутат Чепа о желании США забрать "Северные потоки": мы свое отдавать не будем

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Участие США в реализации "Северных потоков" может быть вопросом обсуждения на переговорах, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телекомпании France TV рассказал, что США говорят о желании забрать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2". При этом Лавров отмечал, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.
Как отметил Чепа, представители США готовы участвовать в ряде российских проектов.
"Сейчас поднимается вопрос участия США в разработке месторождений на севере России, кроме того, они действительно заинтересованы в участии в "Северных потоках", - сказал депутат в беседе с "Лентой.ру".
"Мы понимаем, что это все пересекается с их интересами и в Гренландии, и в Канаде. Надо смотреть. Если они готовы на какие-то совместные проекты, то это один вопрос. А что значит забрать? Мы свое отдавать никому не будем", - добавил депутат.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
