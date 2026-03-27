В Госдуме прокомментировали желание США забрать "Северные потоки"
Участие США в реализации "Северных потоков" может быть вопросом обсуждения на переговорах, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804843095_246:437:2427:1664_1920x0_80_0_0_8bc848c5973467a5bdb323332533c646.jpg
https://ria.ru/20260326/lavrov-2083168488.html
https://ria.ru/20260327/peskov-2083259036.html
https://ria.ru/20260219/spiegel-2075420203.html
Депутат Чепа о желании США забрать "Северные потоки": мы свое отдавать не будем
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Участие США в реализации "Северных потоков" может быть вопросом обсуждения на переговорах, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров
в интервью телекомпании France TV рассказал, что США
говорят о желании забрать российские газопроводы "Северный пото
к" и "Северный поток 2". При этом Лавров отмечал, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.
Как отметил Чепа
, представители США готовы участвовать в ряде российских проектов.
"Сейчас поднимается вопрос участия США в разработке месторождений на севере России, кроме того, они действительно заинтересованы в участии в "Северных потоках", - сказал депутат в беседе с "Лентой.ру"
.
"Мы понимаем, что это все пересекается с их интересами и в Гренландии, и в Канаде. Надо смотреть. Если они готовы на какие-то совместные проекты, то это один вопрос. А что значит забрать? Мы свое отдавать никому не будем", - добавил депутат.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.