Потапова: Союзное государство создает равные условия для граждан

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Союзное государство призвано создавать равные условия для граждан России и Беларуси, сказала член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Елена Потапова на заседании комиссии Парламентского Собрания по культуре.

Заседание прошло в пятницу на территории Сретенского монастыря в Москве. На нем обсуждались вопросы подготовки кадров в сфере культуры в Республике Беларусь и Российской Федерации, реализации мероприятий Союзного государства в 2026 году, разработки и согласования новых совместных проектов и инициатив в сфере культуры, вопросов укрепления общих мировоззренческих подходов в рамках культурного пространства союза.

"Мы призваны создавать равноправные условия для граждан наших государств. Но граждане как отдельные личности – это одна сторона медали. Есть очень серьезные вопросы кооперации и экономического взаимодействия юридических лиц, во взаимодействии органов власти, в унификации законодательства", – сказала Потапова.

Потапова подчеркнула, что о высоком уровне взаимодействия и интеграции говорит то, что граждане Союзного государства могут свободно передвигаться и работать, получать услуги здравоохранения, образования. Поэтому очень важно, чтобы на территории единого экономического пространства людям было комфортно.

Она добавила, что такое интеграционное объединение как Союзное государство является уникальным политическим феноменом в мировой политической практике.

"Дело в том, что 30 лет назад Союзное государство сформировалось как ответ государств, которые оказались перед новыми вызовами. Это было важное, ценное, значимое достижение и Беларуси, и России", – добавила Потапова.

Однако сейчас, по ее словам, перед государствами стоят новые вызовы, которым мы должны противостоять вместе, что придает особую значимость Союзному государству.