Посол Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции вопросы двусторонних отношений

АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Новый посол РФ в Турции Сергей Вершинин провел встречу с замглавы МИД Турции Айше Беррис Экинджи, стороны обсудили задачи дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы региональной повестки, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.