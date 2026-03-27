Посол Ирана в России назвал требования Тегерана для завершения конфликта

"Любое устойчивое прекращение огня требует выполнения следующих политических и правовых требований: окончательного прекращения агрессии и террора; объективных гарантий неповторения войны; полной компенсации ущерба; уважения правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе в целях обеспечения международной морской безопасности", - написал посол в соцсети X .

Он добавил, что мир зависит только от выполнения этих условий и обязательств, и заявил, что Тегеран продолжит реализовывать свое неотъемлемое право на самооборону до тех пор, пока источник угрозы не будет полностью устранен.