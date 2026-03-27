Священник раскрыл, чем чреваты эмоциональные порывы

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения, эмоциональные порывы чреваты духовными ошибками и разочарованием, заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

"У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения. То густо, то пусто, то лед, то пламя, - что говорит о поверхностных убеждениях и легкомыслии в весьма важных вещах", - добавил он.