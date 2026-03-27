14:59 27.03.2026
В Польше потребовали выставить США счет за последствия подорожания топлива
Депутат сейма Польши от правящей "Гражданской коалиции" Клавлия Яхира предлагает выставить США счет за последствия подорожания топлива. РИА Новости, 27.03.2026
в мире, польша, сша, иран
В мире, Польша, США, Иран
ВАРШАВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат сейма Польши от правящей "Гражданской коалиции" Клавлия Яхира предлагает выставить США счет за последствия подорожания топлива.
В пятницу сейм Польши в срочном порядке принял предложенные Кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена с 23 до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно. Также в соответствии с принятыми законодательными изменениями, в Польше ежедневно будет определяться максимальная розничная цена на различные виды топлива. Данная мера определена как временная.
"Мы, конечно, должны реагировать на пожары, которые происходят в мире, особенно потому, что как Польша мы получаем рикошетом. Самый главный вопрос. Выставим ли мы счет президенту (США Дональду - ред.) Трампу за то, что он вызвал такой топливный кризис, за который платят обычные польские плательщики", - сказала Яхира во время обсуждения законопроектов, предложенных правительством.
В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
