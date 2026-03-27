В Польше потребовали выставить США счет за последствия подорожания топлива
Депутат сейма Польши от правящей "Гражданской коалиции" Клавлия Яхира предлагает выставить США счет за последствия подорожания топлива. РИА Новости, 27.03.2026
Депутат сейма Польши предложила выставить США счет за подорожание топлива
ВАРШАВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат сейма Польши от правящей "Гражданской коалиции" Клавлия Яхира предлагает выставить США счет за последствия подорожания топлива.
В пятницу сейм Польши
в срочном порядке принял предложенные Кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена с 23 до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе - 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно. Также в соответствии с принятыми законодательными изменениями, в Польше ежедневно будет определяться максимальная розничная цена на различные виды топлива. Данная мера определена как временная.
"Мы, конечно, должны реагировать на пожары, которые происходят в мире, особенно потому, что как Польша мы получаем рикошетом. Самый главный вопрос. Выставим ли мы счет президенту (США
Дональду - ред.) Трампу за то, что он вызвал такой топливный кризис, за который платят обычные польские плательщики", - сказала Яхира во время обсуждения законопроектов, предложенных правительством.
В четверг в Польше был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
Эскалация вокруг Ирана
привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, что неизбежно отразилось на уровне экспорта и добычи нефти. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.