Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие до 533 долларов

ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие, сообщил РИА Новости представитель Управления социального страхования (ZUS) Польши.

« "Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ежемесячная сумма пособия составляет 1971 злотый (530,8 доллара) брутто - в случае полной нетрудоспособности. В случае же частичной нетрудоспособности выплата составит 1478 злотых (398 долларов) брутто.

По словам собеседника агентства, для того, чтобы получить такое пособие недостаточно просто заявить о своем алкоголизме, а необходимо представить медицинские документы, содержащие информацию о соответствующем диагнозе и попытках лечения.

Он отметил, что ZUS рассчитывает, что ежегодно на выплаты "алкогольного пособия" будет направляться около 50 миллионов злотых (около 13,5 миллионов долларов).