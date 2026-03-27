Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие до 533 долларов
2026-03-27T01:22:00+03:00
ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие, сообщил РИА Новости представитель Управления социального страхования (ZUS) Польши.
"Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ежемесячная сумма пособия составляет 1971 злотый (530,8 доллара) брутто - в случае полной нетрудоспособности. В случае же частичной нетрудоспособности выплата составит 1478 злотых (398 долларов) брутто.
По словам собеседника агентства, для того, чтобы получить такое пособие недостаточно просто заявить о своем алкоголизме, а необходимо представить медицинские документы, содержащие информацию о соответствующем диагнозе и попытках лечения.
Он отметил, что ZUS рассчитывает, что ежегодно на выплаты "алкогольного пособия" будет направляться около 50 миллионов злотых (около 13,5 миллионов долларов).
В Польше
цены на алкоголь одни из самых низких в Европейском союзе. Так, на свою ренту алкоголик сможет купить около 80 бутылок дешевой водки.