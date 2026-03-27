01:22 27.03.2026 (обновлено: 01:23 27.03.2026)
Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие до 533 долларов
В мире, Польша
Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие до 533 долларов

РИА Новости: польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие

Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие, сообщил РИА Новости представитель Управления социального страхования (ZUS) Польши.
"Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ежемесячная сумма пособия составляет 1971 злотый (530,8 доллара) брутто - в случае полной нетрудоспособности. В случае же частичной нетрудоспособности выплата составит 1478 злотых (398 долларов) брутто.
По словам собеседника агентства, для того, чтобы получить такое пособие недостаточно просто заявить о своем алкоголизме, а необходимо представить медицинские документы, содержащие информацию о соответствующем диагнозе и попытках лечения.
Он отметил, что ZUS рассчитывает, что ежегодно на выплаты "алкогольного пособия" будет направляться около 50 миллионов злотых (около 13,5 миллионов долларов).
В Польше цены на алкоголь одни из самых низких в Европейском союзе. Так, на свою ренту алкоголик сможет купить около 80 бутылок дешевой водки.
