11:43 27.03.2026
Пляжи в районе Керченского пролива откроют к первому июня
Пляжи в районе Керченского пролива откроют к первому июня
Черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для россиян к 1 июня 2026 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T11:43:00+03:00
Пляжи в районе Керченского пролива откроют к первому июня

Савельев: пляжи в районе Керченского пролива откроют к 1 июня 2026 года

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для россиян к 1 июня 2026 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
"Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и я думаю, что всё будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сообщил Савельев в эфире ИС "Вести".
Как сообщал кабмин РФ в начале марта, в ходе регулярного заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, с начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно, собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Голикова оценила возможность открытия пляжного отдыха в Анапе
