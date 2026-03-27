МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Юридическая ситуация вокруг газопроводов "Северный поток" сложная из-за санкций, которые Россия считает незаконными, но право собственности остается за российским "Газпромом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в интервью телекомпании France TV заявил, что США говорят о желании забрать российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Северные потоки" - это была международная компания с участием зарубежных компаний, многие из них вышли. Собственность на эти трубы сохраняется, она принадлежит нашей компании - " Газпрому ". Там в связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, конечно, в юридическом плане сложная ситуация", - сказал Песков , отвечая на вопрос РИА Новости о позиции Кремля в отношении желания США единолично распоряжаться газопроводами.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что эти газопроводы сейчас простаивают.

"Главное, что они простаивают. Один разрушен, он портится изо дня в день - агрессивная морская среда", - пояснил Песков.

При этом он назвал очевидным тот факт, что США стремятся получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру.

Дания и Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.