Юрист рассказала, какие переводы в России могут признать мошенническими

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банки в России могут признать мошенническими переводы и приостановить их в случае, если они попадут под признаки сомнительных операций, рассказала учредитель агентства правовой помощи "Юнона" Марина Павлова.

С конца 2024 года банки в России обязаны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ.

С 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических переводов расширился, среди них: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег кому-то другому в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.

"С 1 января 2026 года в перечень таких операций попадают все "мошеннические операции", которые ранее были зафиксированы в системах МВД России или Банка России по информации, полученной от пострадавших или от клиентов банка", - рассказала Павлова интернет-изданию "Газета.ru"

"В базы данных попадает вся информация об устройствах и получателях средств (так называемых дропперов - людей, которые участвуют в цепочке мошеннических банковских переводов)", - добавила она.

Эксперт отметила, что для предотвращения воровства средств с помощью "вирусов" банки обязаны фиксировать информацию о вредоносном программном обеспечении, которое может быть установлено на телефоны клиентов, и регулярно обновлять банковские приложения.

Во время взаимодействия с операторами связи банк будет учитывать изменения номера телефона клиента не менее чем за 48 часов до совершения подозрительной операции, а также нетипичные телефонные переговоры и общение в мессенджерах, осуществленные не менее чем за шесть часов до выполнения банковской операции.

"Чтобы понять, какая операция является для клиентов банка "типичной", банки используют специальное программное обеспечение, которое анализирует информацию по счетам клиентов. Если клиент обычно совершает операции в одном городе, но неожиданно совершает крупный перевод в другой город, то такая операция может являться "сомнительной" и подпадать под "период охлаждения", - добавила Павлова.