В Таиланде по подозрению в убийстве россиянки арестовали ее спутника

БАНГКОК, 27 мар — РИА Новости. В Таиланде по подозрению в убийстве пропавшей в декабре Вероники Партновой задержали ее спутника, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Мы получили информацию от правоохранительных органов Таиланда об аресте 29 декабря 2025 года по постановлению провинциального суда города Паттайи гражданина России И. З. Мухаметзянова 1983 года рождения по подозрению в убийстве гражданки России Вероники Партновой 1990 года рождения", — уточнил дипломат.
Российские волонтеры в Таиланде начали разыскивать женщину в середине марта после обращения ее родственников. Те сообщили, что Партнова не выходит на связь с конца декабря прошлого года. В среду стало известно, что тайская полиция 27 декабря нашла тело девушки в квартире кондоминиума, в которой она проживала вместе с Мухаметзяновым, и отправила его в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Затем Партнову временно захоронили на кладбище для невостребованных тел.
Дело об убийстве россиянки ведут полиция и прокуратура Паттайи. Арестованный россиянин предстанет перед местным судом, так как преступление было совершено на территории Таиланда.