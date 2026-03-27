Рейтинг@Mail.ru
Отчет о работе правительства Смоленской области представили перед облдумой - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:38 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/otchet-2083223633.html
Отчет о работе правительства Смоленской области представили перед облдумой
Губернатор Смоленской области Василий Анохин на заседании областной думы представил отчет об итогах работы правительства за 2025 год. РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070643167_0:69:1170:727_1920x0_80_0_0_f3c3e34cb3524b00df0939becfecef08.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070643167_119:0:1144:769_1920x0_80_0_0_7c3b7be5a759f46f0acdfb08534886de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на заседании областной думы представил отчет об итогах работы правительства за 2025 год.
Он отметил, что по всем направлениям достигнуты значимые результаты.
А именно, правительство Смоленской области окружает заботой защитников и их близких, помогают бойцам вернуться к мирной жизни и реализовать себя после службы.
"В регионе действует 54 меры поддержки ветеранов СВО и их близких. Те, что касаются семей бойцов, действуют бессрочно. По поручению президента реализуем образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск". Действует программа поддержки предпринимательства "Первый старт". Участники могут получить грант до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела. В 2026 году планируем ввести дополнительную меру — доплату добровольцам при установлении степени тяжести ранения по заключению военно-врачебной комиссии", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Особое внимание в области уделяют семьям с детьми — их более 85 тысяч, и почти 8,6 тысячи из них — многодетные. Только за прошлый год 300 семей получили этот статус. Реализуется программа повышения рождаемости, которая включает порядка 70 мероприятий.
В регионе развивают медицинскую инфраструктуру и повышают доступность качественной помощи как в крупных городах, так и в селах. Открыт новый корпус Смоленского областного онкологического диспансера. В 2025 году капитально отремонтированы 53 медицинских объекта, закуплены более 2 тысяч единиц оборудования, установлены 30 модульных медицинских объектов, открыты три новые женские консультации. Системно работают над привлечением профессионалов — в медучреждения в 2025 году трудоустроены 330 специалистов, из них 147 — выпускники-целевики.
"Модернизируем и укрепляем материально-техническую базу учебных заведений, создаем современные условия для обучения и профессионального становления молодежи. Развиваем систему среднего профессионального образования и целевое обучение: два года подряд регион входит в число лидеров по количеству заключенных договоров целевого обучения в СПО", — указал Анохин.
В Смоленской области создают условия для развития бизнеса и формируют благоприятный инвестиционный климат. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 123,7 миллиарда рублей. В регионе реализуется около 100 крупных инвестиционных проектов.
"Смоленская область занимает пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Комплексная поддержка малого и среднего бизнеса позволила региону занять высокие позиции – седьмую по темпу роста субъектов МСП и шестую по темпу роста количества самозанятых в Центральном федеральном округе", — добавил губернатор.
В регионе продолжают модернизировать коммунальную, дорожную и транспортную инфраструктуру, активно развивают строительство, внедряют современные технологии в сельском хозяйстве. Укрепляют деловые и культурные связи с Республикой Беларусь. Особое внимание — поддержке молодежи. Смоленск получил статус "Молодежной столицы России-2026".
"Отчет правительства региона единогласно поддержан Смоленской областной думой. Благодарю депутатский корпус во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за конструктивную совместную работу. Продолжим ее в тесном взаимодействии. Наша общая задача — забота о жителях Смоленской области и повышение качества их жизни", — подытожил Анохин.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала