Отчет о работе правительства Смоленской области представили перед облдумой

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на заседании областной думы представил отчет об итогах работы правительства за 2025 год.

Он отметил, что по всем направлениям достигнуты значимые результаты.

А именно, правительство Смоленской области окружает заботой защитников и их близких, помогают бойцам вернуться к мирной жизни и реализовать себя после службы.

"В регионе действует 54 меры поддержки ветеранов СВО и их близких. Те, что касаются семей бойцов, действуют бессрочно. По поручению президента реализуем образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск". Действует программа поддержки предпринимательства "Первый старт". Участники могут получить грант до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела. В 2026 году планируем ввести дополнительную меру — доплату добровольцам при установлении степени тяжести ранения по заключению военно-врачебной комиссии", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.

Особое внимание в области уделяют семьям с детьми — их более 85 тысяч, и почти 8,6 тысячи из них — многодетные. Только за прошлый год 300 семей получили этот статус. Реализуется программа повышения рождаемости, которая включает порядка 70 мероприятий.

В регионе развивают медицинскую инфраструктуру и повышают доступность качественной помощи как в крупных городах, так и в селах. Открыт новый корпус Смоленского областного онкологического диспансера. В 2025 году капитально отремонтированы 53 медицинских объекта, закуплены более 2 тысяч единиц оборудования, установлены 30 модульных медицинских объектов, открыты три новые женские консультации. Системно работают над привлечением профессионалов — в медучреждения в 2025 году трудоустроены 330 специалистов, из них 147 — выпускники-целевики.

"Модернизируем и укрепляем материально-техническую базу учебных заведений, создаем современные условия для обучения и профессионального становления молодежи. Развиваем систему среднего профессионального образования и целевое обучение: два года подряд регион входит в число лидеров по количеству заключенных договоров целевого обучения в СПО", — указал Анохин.

В Смоленской области создают условия для развития бизнеса и формируют благоприятный инвестиционный климат. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил 123,7 миллиарда рублей. В регионе реализуется около 100 крупных инвестиционных проектов.

"Смоленская область занимает пятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Комплексная поддержка малого и среднего бизнеса позволила региону занять высокие позиции – седьмую по темпу роста субъектов МСП и шестую по темпу роста количества самозанятых в Центральном федеральном округе", — добавил губернатор.

В регионе продолжают модернизировать коммунальную, дорожную и транспортную инфраструктуру, активно развивают строительство, внедряют современные технологии в сельском хозяйстве. Укрепляют деловые и культурные связи с Республикой Беларусь. Особое внимание — поддержке молодежи. Смоленск получил статус "Молодежной столицы России-2026".