10:54 27.03.2026
Генсек ИМО: военная миссия не разрешит проблему блокады Ормузского пролива
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек ИМО: военная миссия не разрешит проблему блокады Ормузского пролива

Домингес: военная миссия не разрешит проблему блокады Ормузского пролива

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
РИМ, 27 мар - РИА Новости. Организация военной миссии по обеспечение судоходства Ормузского пролива не разрешит проблему его блокады в долгосрочной перспективе, заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства
Рубио заявил о возможности открытия Ормузского пролива уже завтра
26 марта, 21:09
"Создание военной оперативной группы для защиты коммерческих судов не может быть долгосрочным решением. Более того, это не устранит риски полностью, и судно по-прежнему может быть поражено беспилотником или ракетой", - сказал Домингес в интервью газете Repubblica.
По его словам, решением проблемы судоходства должна стать "деэскалация, а затем и прекращение этого конфликта". "Это единственный способ возобновить свободное морское движение и перестать быть сопутствующим ущербом", - сказал генсек ИМО.
Домингес 19 марта заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по вопросу создания коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив. Ранее Домингес заявил, что около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
Politico: заявления США по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик
25 марта, 21:21
 
В миреОрмузский проливИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
