Генсек ИМО: военная миссия не разрешит проблему блокады Ормузского пролива

РИМ, 27 мар - РИА Новости. Организация военной миссии по обеспечение судоходства Ормузского пролива не разрешит проблему его блокады в долгосрочной перспективе, заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.

"Создание военной оперативной группы для защиты коммерческих судов не может быть долгосрочным решением. Более того, это не устранит риски полностью, и судно по-прежнему может быть поражено беспилотником или ракетой", - сказал Домингес в интервью газете Repubblica.

По его словам, решением проблемы судоходства должна стать "деэскалация, а затем и прекращение этого конфликта". "Это единственный способ возобновить свободное морское движение и перестать быть сопутствующим ущербом", - сказал генсек ИМО.

Домингес 19 марта заявил, что немедленно начнет переговоры с Ираном и другими странами Персидского залива по вопросу создания коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив. Ранее Домингес заявил, что около 20 тысяч моряков находятся на судах, застрявших в Персидском заливе.