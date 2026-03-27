Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме украинских, заявил Орбан - РИА Новости, 27.03.2026
21:04 27.03.2026
Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме украинских, заявил Орбан
Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме украинских, заявил Орбан
Владимир Зеленский вмешивается в венгерские выборы, как ранее в американские, так что он хочет поучаствовать во всех выборах, кроме украинских, заявил... РИА Новости, 27.03.2026
БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вмешивается в венгерские выборы, как ранее в американские, так что он хочет поучаствовать во всех выборах, кроме украинских, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Сегодня украинцы помогают всем усилиям оппозиции в формировании дружественного Украине правительства в Венгрии. Зеленский баллотируется на выборах в Венгрии. Из вчерашних новостей я вижу, что деньги из Украины отправлялись даже на американские президентские выборы. Так постепенно Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме своих собственных", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Веспреме.
По его словам, Украина "постепенно превратила Венгрию в зону операций спецслужб", но если правящая партия победит на выборах, "этому положат конец с железной строгостью".
Ранее в пятницу Орбан заявил, что расследование перевозки денег через Венгрию показало, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе Демократической партии США.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
