"Утекали миллиарды". Орбан раскрыл подробности дела о перевозке денег Киева
Расследование перевозки денег через Венгрию обнаружило, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T12:22:00+03:00
2026-03-27T13:48:00+03:00
киев
венгрия
украина
в мире
виктор орбан
дональд трамп
сша
Киев, Венгрия, Украина, В мире, Виктор Орбан, Дональд Трамп, США
БУДАПЕШТ, 27 мар — РИА Новости. Расследование перевозки денег через Венгрию обнаружило, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе Демократической партии США, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Расследование дела об украинском золотом конвое также показало, что деньги текли не только с Запада на Украину
, но и обратно, то есть миллиарды долларов непрерывно переправлялись из нищей Украины на Запад через Венгрию", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
По словам Орбана, значительную часть денег отправили в Америку
.
"Вчера стало известно, что <…> Зеленский предоставлял деньги проукраинскому кандидату на президентских выборах в США
против Дональда Трампа
. Для <…> Зеленского нет ничего дорогого, он платит тем, кто готов поддержать войну на Украине, украинским золотом и долларами", — добавил премьер.
Пятого марта Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых украинцев, в том числе бывшего генерала разведки, по подозрению в отмывании денег. В двух бронированных автомобилях нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота, которые перевозили из Австрии на Украину. В тот же день задержанных выслали из Венгрии.
Как заявлял Орбан, Будапешт решит судьбу конфискованных денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.