"Утекали миллиарды". Орбан раскрыл подробности дела о перевозке денег Киева

© Фото : Правительство Венгрии Валюта и золото, изъятые у граждан Украины на территории Венгрии

БУДАПЕШТ, 27 мар — РИА Новости. Расследование перевозки денег через Венгрию обнаружило, что миллиарды долларов утекали с Украины на Запад для поддержки провоенных сил, в том числе Демократической партии США, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

"Расследование дела об украинском золотом конвое также показало, что деньги текли не только с Запада на Украину , но и обратно, то есть миллиарды долларов непрерывно переправлялись из нищей Украины на Запад через Венгрию", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

По словам Орбана, значительную часть денег отправили в Америку

"Вчера стало известно, что <…> Зеленский предоставлял деньги проукраинскому кандидату на президентских выборах в США против Дональда Трампа . Для <…> Зеленского нет ничего дорогого, он платит тем, кто готов поддержать войну на Украине, украинским золотом и долларами", — добавил премьер.

Пятого марта Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых украинцев, в том числе бывшего генерала разведки, по подозрению в отмывании денег. В двух бронированных автомобилях нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота, которые перевозили из Австрии на Украину. В тот же день задержанных выслали из Венгрии.

Как заявлял Орбан, Будапешт решит судьбу конфискованных денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.