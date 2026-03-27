В ООН сравнили влияние украинского и иранского кризисов на продовольствие
18:52 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/oon-2083385788.html
В ООН сравнили влияние украинского и иранского кризисов на продовольствие
В ООН сравнили влияние украинского и иранского кризисов на продовольствие - РИА Новости, 27.03.2026
В ООН сравнили влияние украинского и иранского кризисов на продовольствие
Всемирная продовольственная программа ООН сравнила влияние конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на продовольственную безопасность, подчеркнув, что... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T18:52:00+03:00
2026-03-27T18:52:00+03:00
в мире, иран, ближний восток, ормузский пролив, амир саид иравани, али хаменеи, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Иран, Ближний Восток, Ормузский пролив, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
В ООН сравнили влияние украинского и иранского кризисов на продовольствие

РИА Новости: ООН оценила влияние кризиса в Иране и на Украине на продовольствие

© AP Photo / Angela Weiss — Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН сравнила влияние конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на продовольственную безопасность, подчеркнув, что ситуация вокруг Ирана потенциально несет больше последствий для рынков энергоресурсов и удобрений.
В докладе, посвященном росту угроз продовольственной безопасности из-за иранского конфликта, ВПП предупредила, что еще 45 миллионов человек столкнутся с острым голодом, если боевые действия на Ближнем Востоке продлятся до конца июня.
"По сравнению с конфликтом на Украине, нынешний конфликт на Ближнем Востоке вызывает шок аналогичной, но потенциально большей силы на рынках энергоносителей и удобрений. Однако последствия для продовольственных рынков существенно различаются. В то время как Черноморский регион является крупным экспортером зерна и масличных культур, Ближний Восток в значительной степени зависит от импорта продовольствия, что ограничивает возможности для немедленного прямого шока предложения на мировых рынках зерна", - говорится в докладе, изученном РИА Новости.
Во Всемирной продовольственной программе отметили, что оценка роста острого голода после эскалации на Ближнем Востоке основана на моделировании скачка цен на глобальных энергетических рынках с его передаче в национальные экономики. Удорожание энергии приводит к росту цен на продукты питания и снижает доступ к ним для домохозяйств, которые еще до конфликта едва могли позволить себе минимальный рацион.
По данным ВПП, в 53 странах, по которым имеются данные, число людей, сталкивающихся с острым голодом, может увеличиться на 45 миллионов с докризисного уровня в 318 миллионов. Таким образом, при сохранении конфликта до второго квартала текущего года общее число людей, находящихся в состоянии острой продовольственной небезопасности, может достигнуть 363 миллионов в 2026 году.
Накануне главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро заявил, что нарушение судоходства через Ормузский пролив уже стало одним из наиболее масштабных шоков для мировых товарных потоков за последние годы и оказывает существенное влияние на продовольственные системы, сельскохозяйственное производство и глобальные рынки.
В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов, сказываясь на сокращении его товарооборота и ВВП.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
