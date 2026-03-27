В ООН сравнили влияние украинского и иранского кризисов на продовольствие

РИМ, 27 мар – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН сравнила влияние конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на продовольственную безопасность, подчеркнув, что ситуация вокруг Ирана потенциально несет больше последствий для рынков энергоресурсов и удобрений.

В докладе, посвященном росту угроз продовольственной безопасности из-за иранского конфликта, ВПП предупредила, что еще 45 миллионов человек столкнутся с острым голодом, если боевые действия на Ближнем Востоке продлятся до конца июня.

"По сравнению с конфликтом на Украине, нынешний конфликт на Ближнем Востоке вызывает шок аналогичной, но потенциально большей силы на рынках энергоносителей и удобрений. Однако последствия для продовольственных рынков существенно различаются. В то время как Черноморский регион является крупным экспортером зерна и масличных культур, Ближний Восток в значительной степени зависит от импорта продовольствия, что ограничивает возможности для немедленного прямого шока предложения на мировых рынках зерна", - говорится в докладе, изученном РИА Новости.

Во Всемирной продовольственной программе отметили, что оценка роста острого голода после эскалации на Ближнем Востоке основана на моделировании скачка цен на глобальных энергетических рынках с его передаче в национальные экономики. Удорожание энергии приводит к росту цен на продукты питания и снижает доступ к ним для домохозяйств, которые еще до конфликта едва могли позволить себе минимальный рацион.

По данным ВПП, в 53 странах, по которым имеются данные, число людей, сталкивающихся с острым голодом, может увеличиться на 45 миллионов с докризисного уровня в 318 миллионов. Таким образом, при сохранении конфликта до второго квартала текущего года общее число людей, находящихся в состоянии острой продовольственной небезопасности, может достигнуть 363 миллионов в 2026 году.

Накануне главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро заявил, что нарушение судоходства через Ормузский пролив уже стало одним из наиболее масштабных шоков для мировых товарных потоков за последние годы и оказывает существенное влияние на продовольственные системы, сельскохозяйственное производство и глобальные рынки.

В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов, сказываясь на сокращении его товарооборота и ВВП.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи . Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани , уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.