11:22 27.03.2026 (обновлено: 11:34 27.03.2026)
Комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удар по школе в Иране
Комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удар по школе в Иране
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к расследованию удара по школе для девочек в иранском Минабе. РИА Новости, 27.03.2026
Комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удар по школе в Минабе

© AP Photo / Amirhossein KhorgooeiЖенщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе
Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к расследованию удара по школе для девочек в иранском Минабе.
"Высокопоставленные официальные лица США заявили, что в отношении удара ведется расследование. Я призываю к тому, чтобы этот процесс был завершен как можно скорее и чтобы его результаты были обнародованы", - сказал он, выступая на дебатах в Совете по правам человека ООН.
Тюрк добавил, что ответственность за проведение расследования лежит на тех, кто совершил удар.
"В случае с этой школой ответственность за проведение оперативного, беспристрастного, прозрачного и тщательного расследования лежит на тех, кто осуществил атаку, чтобы установить факты и создать основу для привлечения к ответственности... В отношении ужасного вреда, который был нанесен, должно быть правосудие", - отметил Тюрк.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
Трамп прокомментировал удар по школе в Иране
Трамп прокомментировал удар по школе в Иране
16 марта, 03:29
 
