В ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2026
09:30 27.03.2026
В ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе, пишут СМИ
Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовность применить военно-морской флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе, утверждает газета Financial РИА Новости, 27.03.2026
В ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе, пишут СМИ

FT: ОАЭ готовы использовать ВМФ в Ормузском проливе

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты заявили о готовность применить военно-морской флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе, утверждает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Объединенные Арабские Эмираты заявили союзникам о своем участии в многонациональной морской оперативной группе, призванной вновь открыть Ормузский пролив... По словам трех источников, знакомых с ситуацией, ОАЭ заявили США и другим западным государствам о своем участии, причем двое из них сказали, что Абу-Даби развернет свой собственный военно-морской флот", - говорится в публикации.
По данным издания, ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая предоставит мандат операциям для восстановления судоходства в Ормузском проливе, но источник газеты заявил, что Россия и Китай могут выступить против этого шага.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
