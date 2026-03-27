Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания.

« "Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка", — говорится в заявлении.

Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения сняли в январе.

По словам Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.