20:08 27.03.2026 (обновлено: 20:38 27.03.2026)
Россия запретит экспорт бензина с 1 апреля
Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания. РИА Новости, 27.03.2026
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля, сообщило правительство по итогам совещания.
"Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка", — говорится в заявлении.

Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей. Для крупных нефтяных компаний ограничения сняли в январе.
По словам Новака, нефтяники подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.
В конце 2025-го власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.
