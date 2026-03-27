00:53 27.03.2026
В честь Чака Норриса могут назвать астероид
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Немецкий астроном и популяризатор науки Каролин Лифке в беседе с РИА Новости не исключила, что в честь американского актера Чака Норриса может быть назван астероид, если кто-то из первооткрывателей проявит соответствующую инициативу.
Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья на прошлой неделе.
"В случае с Чаком Норрисом я вполне могу представить, что кто-то, имеющий право предлагать название еще неназванному астероиду, может сделать это в связи с его (Норриса - ред.) недавней смертью", - сообщила Лифке, являющаяся сменяемым членом рабочей группы по номенклатуре малых тел (Working Group Small Body Nomenclature, WGSBN).
Группа WGSBN является официальным органом Международного астрономического союза (IAU), ответственным за присвоение имен астероидам, кометам и спутникам малых планет.
Она рассказала, что астероиды могут явно не носить имени своих первооткрывателей, но первооткрыватели имеют право предлагать имена.
"Решение о том, в честь кого они хотят называть "свои" астероиды, остаётся за ними.... "Чествование" известных личностей происходит довольно часто, но кто-то должен проявить соответствующую инициативу", - сказала Лифке.
По её словам, в случае астероидов нет четких критериев для названия, в названиях небесных тел увековечиваются и обычные люди, например, члены семьи, друзья или знакомые первооткрывателей. При этом Лифке отметила, что при присвоении названий астероидам действуют определённые ограничения. Например, в честь высокопоставленных военных или политиков астероиды могут быть названы лишь спустя 100 лет после их смерти.
Что касается комет, то они в основном называются в честь их первооткрывателей.
"Это могут быть как отдельные люди, так и несколько человек, которые независимо друг от друга обнаружили комету в одно и то же время. В дополнение к обозначению, которое кодирует время обнаружения, комета получает фамилию этих людей в качестве названия", - уточнила астроном.
В качестве альтернативы, и в последнее время так в основном и происходит, кометы обнаруживаются в рамках программ, состоящих из больших групп людей, где фактическое обнаружение часто происходит автоматически. Тогда кометы получают название программы, например, ATLAS или Pan-STARRS.
"Здесь нет места для маневра", - резюмировала Лифке.
Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых "Без вести пропавшие", "Вторжение в США", "Безмолвный гнев", а также по главной роли в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.
 
