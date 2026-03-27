Позиция Рютте по ситуации с Ираном усложняет положение НАТО, пишут СМИ
17:14 27.03.2026
Позиция Рютте по ситуации с Ираном усложняет положение НАТО, пишут СМИ
Позиция Рютте по ситуации с Ираном усложняет положение НАТО, пишут СМИ

FT: позиция Рютте по Ближнему Востоку усложняет положение НАТО

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Позиция генсека НАТО Марка Рютте по поводу конфликта на Ближнем Востоке и способности Европы защищать себя только усложняет положение альянса, пишет редактор издания Financial Times Бен Холл.
В начале марта Рютте заявил, что поддерживает действия США по Ирану.
"Он не говорит от лица европейских членов (НАТО, когда комментирует действия руководства США по Ирану - ред.)... Боюсь, что одобрение войны со стороны Рютте на самом деле еще больше усложняет положение НАТО", - отмечает Холл. По его словам, позиция генсека альянса подкрепит мнение Вашингтона о том, что НАТО обязана помочь с разблокировкой Ормузского пролива.
Как полагает Холл, Рютте также оказал альянсу плохую услугу, когда в январе заявил, что Европа не может защитить себя без США.
"Это не воодушевляет европейцев брать на себя основную ответственность за обычную оборону, чего, как говорит администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа, она хочет", - добавил редактор.
Он подчеркнул, что НАТО и ее генсеку следует приспосабливаться к уменьшению участия США в делах альянса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
