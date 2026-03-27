Минфин не обсуждает налог на сверхприбыль с бизнеса, заявил Сазанов

ШЫМКЕНТ, 27 мар - РИА Новости. Минфин России не ведет никаких обсуждений по поводу введения налога на сверхприбыль с российского бизнеса, компании только на этой неделе сдали отчетность по налогу на прибыль за прошлый год, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Накануне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что министерство готово обсудить налогообложение ресурсной ренты в ряде отраслей, которые имеют сверхприбыли на фоне высоких цен на сырье, однако это необходимо соотносить с инвестиционным циклом в этих отраслях.

"Только отчетность сдали за 2025-й год, вот на этой неделе. Что тут можно говорить? Пока надо смотреть цифры. Пока никаких у нас обсуждений нет", - сказал Сазанов в ответ на просьбу прокомментировать заявление Решетникова и наличие конкретных предложений по данному вопросу в Минфине

"Пока мы не видели цифры за 2025 год, по налогу на прибыль сдали только на этой неделе", - подчеркнул он.

Применительно к дополнительным доходам, которые могут получить компании из-за роста мировых цен на сырьевые товары на фоне ближневосточного конфликта, Сазанов сказал, что обсуждать применение windfall tax преждевременно.

"Это разовое явление, непонятно как долго, сколько оно продержится. У нас сейчас таких обсуждений нет", - добавил Сазанов.

Налог на сверхприбыль вводили в России в 2023 году - для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Он составлял 10% от суммы превышения над аналогичным показателем за 2018-2019 годы и должен был быть уплачен до 28 января 2024 года, также была возможность снизить выплату вдвое. Всего в бюджет планировалось привлечь 300 миллиардов рублей, однако уже к 26 декабря сумма поступлений достигла 315 миллиардов рублей.

Позже Минфин РФ неоднократно заявлял, что налог на сверхприбыль компаний являлся разовой мерой и взимать его повторно не планируется.