Водители должны уведомлять ГАИ о смене персональных данных, заявили в МВД
Водители обязаны в течение 10 дней уведомлять ГАИ при смене фамилии, имени и отчества, а также места прописки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
2026-03-27T02:26:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Водители обязаны в течение 10 дней уведомлять ГАИ при смене фамилии, имени и отчества, а также места прописки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Актуализация персональных данных в документах, предусмотренных правилами дорожного движения, например, водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства, является гарантией правовой защищенности и комфорта граждан. Помимо этого, необходимо и своевременное обновление информации в регистрационных документах на транспорт", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что к регистрационным данным транспорта относятся данные, подлежащие госучету и вносимые в регистрационные документы. К ним, в том числе, относятся данные о владельце машины - фамилия, имя и отчество, а также место жительства физлица или ИП либо место нахождения юрлица.
Как добавили правоохранители, владелец транспорта или его представитель должен лично подать заявление и документы в регистрационное подразделение в течение 10 дней.