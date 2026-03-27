КСИР: Иран отойдет от принципа "око за око" при атаках на США и Израиль

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Иран при ответе на атаки США и Израиля по промышленным объектам страны отойдет от принципа "око за око", заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ, генерал Маджид Мусави.