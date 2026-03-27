20:26 27.03.2026
КСИР: Иран отойдет от принципа "око за око" при атаках на США и Израиль
КСИР: Иран отойдет от принципа "око за око" при атаках на США и Израиль
© AP Photo / Vahid SalemiЧлены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Иран при ответе на атаки США и Израиля по промышленным объектам страны отойдет от принципа "око за око", заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ, генерал Маджид Мусави.
Агентство Fars в пятницу передало об атаках США и Израиля на металлургические заводы в Исфахане и Хузестане, а также на тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), в свою очередь, сообщила об атаке на завод по производству уранового концентрата в Эрдекане.
"Вы решили нас еще раз испытать. Мир видел, как вы сами начали игру с огнем, напав на инфраструктуру. В этот раз не будет принципа "око за око". Ждите!" - написал Мусави в соцсети X.
Корпус стражей исламской революции в пятницу выпустил предупреждение об ответных мерах, а агентство Mehr опубликовало список из шести объектов, которые Иран планирует атаковать: предприятия Qatar Steel в Катаре, Foulath в Бахрейне, United Steel Industrial Co в Кувейте, Yehuda Steel в Израиле, Emirates Steel Arkan в ОАЭ, а также Hadeed в Саудовской Аравии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
