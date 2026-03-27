Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ
17:14 27.03.2026
Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ
Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ - РИА Новости, 27.03.2026
Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ
Кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T17:14:00+03:00
2026-03-27T17:14:00+03:00
здоровье - общество
ближний восток
ормузский пролив
сша
польша
ближний восток, ормузский пролив, сша, польша, в мире, здоровье - общество
Ближний Восток, Ормузский пролив, США, Польша, В мире, Здоровье - Общество
Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ

Врач Грудзиньский: кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение МРТ

ВАРШАВА, 27 мар - РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка, рассказал РИА Новости польский врач Станислав Грудзиньский.
"Если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия", - сказал собеседник агентства.
Врач пояснил, что магнитно-резонансный томограф построен на основе очень мощного сверхпроводящего магнита.
"Чтобы магнит стал сверхпроводящим, его нужно охладить до температуры примерно 4,2 Кельвина, или минус 269 градусов по шкале Цельсия", - сказал он.
Грудзиньский пояснил, что в современном аппарате МРТ содержится от одной до двух тысяч литров жидкого гелия.
По его словам, гелий, который является побочным продуктом производства сжиженного природного газа, с начала марта "исчезает с рынка".
Собеседник агентства уточнил, что с начала ближневосточного кризиса цены на жидкий гелий на рынке выросли примерно в два раза.
"Основным производителем гелия является Катар. Почти весь экспорт осуществляется морским путем, то есть через Ормузский пролив. Газовое месторождение в стране и перерабатывающий завод недавно подверглись бомбардировке", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива.
Ближний ВостокОрмузский проливСШАПольшаВ миреЗдоровье - Общество
 
 
