Польский врач рассказал, почему кризис вокруг Ирана поставил под угрозу МРТ
Врач Грудзиньский: кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение МРТ
ВАРШАВА, 27 мар - РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка, рассказал РИА Новости польский врач Станислав Грудзиньский.
"Если ситуация на Ближнем Востоке
не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия", - сказал собеседник агентства.
Врач пояснил, что магнитно-резонансный томограф построен на основе очень мощного сверхпроводящего магнита.
"Чтобы магнит стал сверхпроводящим, его нужно охладить до температуры примерно 4,2 Кельвина, или минус 269 градусов по шкале Цельсия", - сказал он.
Грудзиньский пояснил, что в современном аппарате МРТ содержится от одной до двух тысяч литров жидкого гелия.
По его словам, гелий, который является побочным продуктом производства сжиженного природного газа, с начала марта "исчезает с рынка".
Собеседник агентства уточнил, что с начала ближневосточного кризиса цены на жидкий гелий на рынке выросли примерно в два раза.
"Основным производителем гелия является Катар
. Почти весь экспорт осуществляется морским путем, то есть через Ормузский пролив
. Газовое месторождение в стране и перерабатывающий завод недавно подверглись бомбардировке", - сказал он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация привела к фактической блокировке Ормузского пролива.