В Москве пройдет праздник "Моспитомец" х Четвероногий друг"
2026-03-27T08:13:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Праздник "Моспитомец" х Четвероногий друг" пройдет на Тверском бульваре в Москве, все мероприятия будут посвящены животным и заботе о домашних любимцах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"С 16 по 19 апреля на Тверском бульваре пройдет праздник "Моспитомец" х Четвероногий друг". Его организуют в рамках фестиваля "Пасхальный дар" совместно со столичными комплексом городского хозяйства и комитетом общественных связей и молодежной политики. Все мероприятия будут посвящены животным и заботе о домашних любимцах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме знакомства с животными, все четыре дня на Тверском бульваре будет проходить познавательная программа для владельцев собак и кошек. Уточняется, что занятия организуют на кинологической площадке.
Кроме того, под открытым небом будет работать маркет. Как уточняется на сайте, на прилавках представят одежду, аксессуары и уходовую косметику для питомцев. Помимо этого, в автомобиле ветеринарной помощи владельцы животных смогут получить консультации специалистов госветслужбы, вакцинировать питомцев против бешенства и чипировать.
"На площадке также организуют акцию "Корзина добра", в рамках которой можно будет оставить корм для животных из московских приютов", - отмечается в сообщении.