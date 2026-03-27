На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации фонтанного комплекса на Манежной площади в столице, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. В пятницу, 27 марта, приступили к промывке фонтанов "Гейзер" и "Завеса". Сам комплекс включает 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметила, что работы проведет бригада из четырех человек, также будет задействована поливомоечная техника.

"Сооружения очистят от загрязнений, после тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Отдельно промоют скульптуры коней фонтана "Гейзер" - декоративные детали очистят вручную мягкими кистями с применением специального средства, затем промоют водой под давлением", - добавил он.