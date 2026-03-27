На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса - РИА Новости, 27.03.2026
17:15 27.03.2026
На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса
В Москве приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПомывка фонтана на Манежной площади
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Помывка фонтана на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации фонтанного комплекса на Манежной площади в столице, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. В пятницу, 27 марта, приступили к промывке фонтанов "Гейзер" и "Завеса". Сам комплекс включает 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что работы проведет бригада из четырех человек, также будет задействована поливомоечная техника.
"Сооружения очистят от загрязнений, после тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Отдельно промоют скульптуры коней фонтана "Гейзер" - декоративные детали очистят вручную мягкими кистями с применением специального средства, затем промоют водой под давлением", - добавил он.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что перед запуском фонтанного комплекса будут проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.
