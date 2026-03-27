12:12 27.03.2026 (обновлено: 12:55 27.03.2026)
В центре Москвы пресекли деятельность телефонных мошенников
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские в центре Москвы пресекли работу технического узла для передачи голосового трафика, который использовали телефонные мошенники, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Как рассказали в ведомстве, в центре Москвы правоохранители пресекли работу технического узла связи, который использовали телефонные мошенники.
"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу столицы УБК московского главка и УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали в апартаментах на Средней Переяславской улице 19-летнего жителя одного из регионов России", - сказал Васенин на видео, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
По словам начальника управления, задержанный в съемном помещении работал техническим администратором и обеспечивал работу терминала пропуска трафика. За деньги он размещал в специальном устройстве сим-карты и предоставлял абонентские номера злоумышленникам.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала", ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возможные соучастники и организаторы преступления устанавливаются.
Полицейские призвали быть бдительными при поиске работы и не соглашаться на "легкий заработок" по установке или обслуживанию телекоммуникационного оборудования, а по всем подозрительным предложениям - обращаться в полицию.
