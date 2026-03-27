В центре Москвы пресекли деятельность телефонных мошенников

Полицейские пресекли работу технического узла для передачи голосового трафика, который использовали телефонные мошенники в центре Москвы

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские в центре Москвы пресекли работу технического узла для передачи голосового трафика, который использовали телефонные мошенники, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу столицы УБК московского главка и УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали в апартаментах на Средней Переяславской улице 19-летнего жителя одного из регионов России", - сказал Васенин на видео, опубликованном в канале ведомства на платформе Max

По словам начальника управления, задержанный в съемном помещении работал техническим администратором и обеспечивал работу терминала пропуска трафика. За деньги он размещал в специальном устройстве сим-карты и предоставлял абонентские номера злоумышленникам.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала", ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возможные соучастники и организаторы преступления устанавливаются.