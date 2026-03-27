В Белоруссии начали производить мороженое со вкусом драника
00:44 27.03.2026 (обновлено: 00:45 27.03.2026)
В Белоруссии начали производить мороженое со вкусом драника
В Белоруссии начали производить мороженое со вкусом драника - РИА Новости, 27.03.2026
В Белоруссии начали производить мороженое со вкусом драника
Мороженое "белорусский пломбир" в вафельном рожке со вкусом драника начали производить в Белоруссии, попробовать его можно и в России, выяснил корреспондент РИА Новости
белоруссия
минск
россия
белоруссия, минск, россия
Белоруссия, Минск, Россия
В Белоруссии начали производить мороженое со вкусом драника

РИА Новости: в Белоруссии начали производить мороженое со вкусом драника

МИНСК, 27 мар - РИА Новости. Мороженое "белорусский пломбир" в вафельном рожке со вкусом драника начали производить в Белоруссии, попробовать его можно и в России, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как убедился корреспондент, который купил новинку в одной из торговых сетей Минска, у продукта действительно необычный сладко-соленый вкус, напоминающий традиционное белорусское блюдо – картофельный драник со сметаной.
"Наше национальное блюдо – это картошка. Все в Беларуси любят картошку, все любят драники, вот и возникла идея создать такой белорусский-белорусский продукт. Больше всего вкус настоящего драника мороженому придает рожок: он произведен из сухих картофеля и жареного лука. Как драник дополняет сметана, так рожок дополняет пломбир. Получился как бы драник со сметаной", - рассказала агентству начальник отдела продаж Минского хладокомбината №2, который производит это мороженое, Дарья Смарцова.
По ее словам, с одной стороны, мороженое рассчитано на иностранного покупателя и на туристов, приезжающих в Белоруссию и знакомящихся с ее культурой, в том числе гастрономической. Но с другой стороны, продолжила собеседница агентства, и белорусский покупатель любит новые вкусы, нестандартные вкусовые сочетания и коллаборации.
"В большей степени мы рассчитывали все же на всех жителей Беларуси. Людям хочется пробовать необычное и специфическое. Тут такое сочетание - соленого со сладким. Есть у нас такие любители", - подчеркнула Смарцова.
Мороженое впервые было произведено к 23 февраля, но всплеск его популярности в соцсетях пришелся на март: некоторое время ушло на то, чтобы мороженое разъехалось в торговые объекты по всей стране и на экспорт, покупатели обнаружили и попробовали новинку.
"Думаю, любой человек, который увидел такой необычный продукт, заинтересовался, чтобы его попробовать. Люди спрашивают, покупают, пробуют. Кому-то нравится, кому-то не очень. У каждого продукта есть свой покупатель. Но реализация этого мороженого очень неплохая", - сказала представитель предприятия.
Картофель - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Белорусский селекционер назвал плюсы и минусы мытого и немытого картофеля
14 февраля, 06:05
Смарцова отметила, что люди, прослышав про новинку в соцсетях, даже звонят на предприятие и интересуются, где его можно купить. В результате поставки мороженого в торговую сеть выросли, но пока случается и такое, что мороженое со вкусом драника уже быстро раскупили, а новая партия в конкретный магазин пока не приехала. Предприятие работает над увеличением объема поставок в торговлю этой новинки и прогнозирует, что это мороженое закрепится в постоянном ассортименте.
Смарцова добавила, что хладокомбинат раз в квартал старается выпускать новую продукцию. Например, с пятницы в преддверии Пасхи начнется отгрузка в торговую сеть лимитированной новинки - пломбира в стаканчике с наполнителем "Малиновый кулич". По ее словам, постоянный выпуск новинок – не стратегия, чтобы "выжить" на высококонкурентом рынке, ведь и классическая продукция предприятия стабильно пользуется высоким спросом.
"Просто современный потребитель стал очень требовательный, постоянно просит какие-то новинки, ему хочется какой-то экзотики. Это ответ на спрос. Сейчас все предприятия производят какие-то необычные новинки, сочетают несочетаемое", - подчеркнула она.
Минский хладокомбинат №2 работает в Белоруссии с 1950 года, основа его производства – мороженое, которое реализуется не только в республике, России и других странах постсоветского пространства, но и в Китае. Постоянно в ассортименте предприятия около 60 наименований мороженого.
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Лидеров ЕАЭС на неформальном ужине в Минске угостили драниками и настойками
27 июня 2025, 11:19
 
