04:15 27.03.2026
Экс-премьер Молдавии назвал смену власти лучшим выходом из кризиса
Лучшим выходом из кризиса в Молдавии является смена власти и приход профессионалов, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446529_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_4074c36e53f708f5beeb150e133adbe0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446529_52:0:1239:890_1920x0_80_0_0_e905028fe5045637e0b873fc972c9296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Лучшим выходом из кризиса в Молдавии является смена власти и приход профессионалов, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
«
"Нужны срочные меры по выходу из экономического кризиса в стране. Лучший вариант — смена власти. То есть смена как минимум правительства, чтоб были профессионалы, патриоты, подготовленные люди из реального сектора экономики для развития нашей экономики. Это идеальное и быстрое решение", - сказал Тарлев.
По его словам, дорога, которую выбрали власти неверная, и ведет в никуда.
«
"Второе, чтобы власть опомнилась. Чтобы они остановились и прислушались к здравомыслящим людям. Имеется в виду, к реальному сектору экономики, в том числе к оппозиции, к патриотам. То есть они должны иметь во главе угла национальный интерес. Это лучшие варианты для решения задачи. А остальные все - технические. Если нет политической воли, если нет желания у власти, нужна смена власти. Чем быстрее, тем лучше. А то чем дальше, тем хуже", - пояснил депутат.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
 
