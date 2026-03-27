Экс-премьер Молдавии призвал Россию и США к переговорам по Приднестровью

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в интервью РИА Новости призвал Россию и США к переговорам по Приднестровью.
"Я считаю, что если власть на самом деле хочет урегулировать вопрос, то надо убедить Америку, поскольку она все-таки сильный игрок на международном уровне, чтобы она назначила посла Америки в Молдове и спецпредставителя госдепартамента или президента Америки по урегулированию приднестровского вопроса. Это с одной стороны, и с другой стороны, назначить спецпредставителя Российской Федерации. И вот как на Украине есть Америка, Россия и Украина, точно так же можем решить вопрос и в Приднестровье", - сказал Тарлев.
По его словам, он обозначил формат, исходя из понимания того, что Кишинев и Тирасполь должны быть едины от молдавской стороны, а также будут представители Америки и России, то есть точно также, как по Украине.
"Конечно, в этом формате будут люди с Тирасполя или с Кишинева, это уже технический вопрос. Главное убедить на международном уровне, чтобы были спецпредставители Соединенных Штатов Америки. Без подключения госдепартамента США к создавшейся ситуации мы не разрешим сегодня этот конфликт. Также как и без включения спецпредставителя Российской Федерации мы не решим этот вопрос", - подчеркнул он.
Тарлев отметил, что Молдавии не нужна провокация и не нужна война. "Молдове нужен мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И я уверен, что создав свободное передвижение граждан с обеих берегов Днестра, убрав все проблемы в экономической, социальной, образовательной сфере, в деле гражданства, документации и много других нюансов, мы можем получить доверие, диалог и урегулирование приднестровского конфликта", - пояснил он.
Ранее Украина временно приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ