Митволь рассказал, что из-за ареста имущества ездит на метро

КРАСНОЯРСК, 27 мар – РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил РИА Новости, что из-за долга в 900 миллионов рублей по решению суда у него арестовано имущество и нет автомобиля, поэтому он сейчас передвигается на метро.
Во вторник Митволь вышел на свободу из исправительной колонии в подмосковной Коломне, где отбывал наказание за хищение более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, проект которого корректировала его фирма "КрасноярскТИСИЗ". Сам Митволь сообщил РИА Новости, что находится в Москве.

"Часть средств уже у меня изъяли, все остатки на счетах... Ограничения все есть. Сам факт в том, что сейчас приставы, так сказать, арестовали все мое имущество. У меня нет машины, ничего нет. Передвигаюсь на метро, никаких проблем нет. Я в студенческие годы тоже так каждый день делал", - сказал Митволь.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Митволя открыто два исполнительных производства по решению красноярского суда, по одному - сумма невыплаченной задолженности составляет более 730 миллионов рублей, по второму – около 208 миллионов рублей.
