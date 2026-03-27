02:29 27.03.2026
Митволь рассказал, что из-за ареста имущества ездит на метро
Митволь рассказал, что из-за ареста имущества ездит на метро
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил РИА Новости, что из-за долга в 900 миллионов рублей по решению суда у него арестовано имущество и нет... РИА Новости, 27.03.2026
Митволь рассказал, что из-за ареста имущества ездит на метро

РИА Новости: Олег Митволь рассказал, что после ареста имущества ездит на метро

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мар – РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил РИА Новости, что из-за долга в 900 миллионов рублей по решению суда у него арестовано имущество и нет автомобиля, поэтому он сейчас передвигается на метро.
Во вторник Митволь вышел на свободу из исправительной колонии в подмосковной Коломне, где отбывал наказание за хищение более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, проект которого корректировала его фирма "КрасноярскТИСИЗ". Сам Митволь сообщил РИА Новости, что находится в Москве.
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь во время встречи с мамой после освобождения из колонии - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Митволь после освобождения в первую очередь увиделся с мамой
24 марта, 10:26
«
"Часть средств уже у меня изъяли, все остатки на счетах... Ограничения все есть. Сам факт в том, что сейчас приставы, так сказать, арестовали все мое имущество. У меня нет машины, ничего нет. Передвигаюсь на метро, никаких проблем нет. Я в студенческие годы тоже так каждый день делал", - сказал Митволь.
По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Митволя открыто два исполнительных производства по решению красноярского суда, по одному - сумма невыплаченной задолженности составляет более 730 миллионов рублей, по второму – около 208 миллионов рублей.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Митволь стал участником новой проверки
25 марта, 12:27
 
