Мишустин рассказал о потенциале развития беспилотных грузоперевозок - РИА Новости, 27.03.2026
11:15 27.03.2026
Мишустин рассказал о потенциале развития беспилотных грузоперевозок
Россия приглашает дружественные страны к запуску совместных проектов по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах,... РИА Новости, 27.03.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ШЫМКЕНТ, 27 мар - РИА Новости. Россия приглашает дружественные страны к запуску совместных проектов по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в пятницу принял участие в пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Qazaqstan 2026".
России есть целостная экосистема автономных технологий. Мы с радостью приглашаем наших партнеров по Союзу, все дружественные государства на ее базе запускать совместные проекты по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах", - отметил премьер.
Мишустин уточнил, что сейчас на трассе М-11 "Нева" и Центральной кольцевой автомобильной дороге работают почти 100 автономных грузовиков, а их совокупный пробег на пилотных маршрутах по итогам прошлого года превысил десять миллионов километров.
"Это не просто опытные образцы, а техника, на которой уже отрабатывается логистика будущего", - подчеркнул он.
Председатель правительства также сообщил, что в России совершенствуются и гражданские беспилотные авиационные системы, они представлены в сельском хозяйстве, логистике, промышленном мониторинге. Он также заявил о готовности Москвы вместе с партнерами по ЕАЭС создавать "единое регулирование для автономных систем на евразийском пространстве".
