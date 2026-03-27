https://ria.ru/20260327/minzdrav-2083422406.html
Минздрав утвердил положение о наставничестве в сфере здравоохранения
Министерство здравоохранения РФ утвердило положение о наставничестве в сфере здравоохранения, оно будет действовать до 1 марта 2032 года, следует из приказа... РИА Новости, 27.03.2026
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
https://ria.ru/20260327/minzdrav-2083421646.html
https://ria.ru/20260327/minzdrav-2083422287.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ утвердило положение о наставничестве в сфере здравоохранения, оно будет действовать до 1 марта 2032 года, следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, наставничество осуществляется работником или руководителем организации, который имеет соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Их определение осуществляется с письменного согласия. Локальными нормативными актами организации наставнику могут предусматриваться выплаты за эту работу. Оно может осуществляться с использованием дистанционных технологий.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовано организовать контактный центр по вопросам организации наставничества, а также размещать на сайтах перечни медорганизаций, в которых оно осуществляется.
"Работа с наставником предполагает трудоустройство в медорганизацию на должность в соответствии с полученной квалификацией – например, после специалитета – участковым педиатром или участковым терапевтом, а после ординатуры – по полученной узкой специальности. При этом заключается трудовой договор, размер заработной платы устанавливается в соответствии со штатным расписанием", - рассказали в пресс-службе Минздрава.
Там добавили, что штраф за отказ проходить наставничество не предусмотрен. Специалист может работать по специальности в соответствии с пройденной первичной или первичной специализированной аккредитацией. При этом прохождение наставничества является условием допуска в дальнейшем к сдаче периодической аккредитации.
Совмещение работы с наставником и работа в другом медучреждении не запрещена. Также после окончания медколледжа можно сразу поступать в университет и пройти наставничество уже после окончания университета, пояснили в ведомстве.