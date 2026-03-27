Минздрав утвердил положение о наставничестве в сфере здравоохранения - РИА Новости, 27.03.2026
23:04 27.03.2026
Минздрав утвердил положение о наставничестве в сфере здравоохранения
Минздрав утвердил положение о наставничестве в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ утвердило положение о наставничестве в сфере здравоохранения, оно будет действовать до 1 марта 2032 года, следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, наставничество осуществляется работником или руководителем организации, который имеет соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Их определение осуществляется с письменного согласия. Локальными нормативными актами организации наставнику могут предусматриваться выплаты за эту работу. Оно может осуществляться с использованием дистанционных технологий.
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Минздрав не видит предпосылок для дефицита жидкого гелия для МРТ
Вчера, 22:54
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовано организовать контактный центр по вопросам организации наставничества, а также размещать на сайтах перечни медорганизаций, в которых оно осуществляется.
"Работа с наставником предполагает трудоустройство в медорганизацию на должность в соответствии с полученной квалификацией – например, после специалитета – участковым педиатром или участковым терапевтом, а после ординатуры – по полученной узкой специальности. При этом заключается трудовой договор, размер заработной платы устанавливается в соответствии со штатным расписанием", - рассказали в пресс-службе Минздрава.
Там добавили, что штраф за отказ проходить наставничество не предусмотрен. Специалист может работать по специальности в соответствии с пройденной первичной или первичной специализированной аккредитацией. При этом прохождение наставничества является условием допуска в дальнейшем к сдаче периодической аккредитации.
Совмещение работы с наставником и работа в другом медучреждении не запрещена. Также после окончания медколледжа можно сразу поступать в университет и пройти наставничество уже после окончания университета, пояснили в ведомстве.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества
Вчера, 23:03
 
